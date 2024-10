Mundo do esporte homenageia Nadal após anúncio de sua aposentadoria

"Competidor ao extremo, Nadal se projetou como um ícone acima dos seus sucessos: fez acreditar que sempre há esperança", escreveu o El País, enquanto o jornal El Mundo destacou que "a sua ferocidade competitiva e a sua perseverança no trabalho têm semelhanças com Jordan, Ali, Merckx e Phelps".

A seleção espanhola de futebol, cuja época de ouro coincidiu com a de Nadal, mostrou o seu reconhecimento com uma mensagem no X acompanhada de uma foto na qual o tenista pode ser visto comemorando a conquista da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul com os jogadores Sergio Ramos, Jesús Navas e Raúl Albiol.

- 'Um dos maiores' -

"Um dos nossos e um dos maiores atletas que nosso país já produziu está se aposentando. OBRIGADO, Rafael Nadal, por seus títulos, por seus valores", escreveu a seleção. "Por favor, nos deixem gritar mais uma vez. VAMOS RAFAA!!", acrescentou.

"Falando do Rafa Nadal, do que ele representa, não só como atleta, mas como pessoa, com tudo que nos transmitiu, tudo que nos ensinou, um exemplo em muitas situações, em tudo, para o nosso país um dos maiores, sem nenhuma dúvida", declarou o jogador de futebol Andrés Iniesta, que curiosamente anunciou na terça-feira que também estava encerrando a carreira profissional.

Por sua vez, o ciclista espanhol Alberto Contador, duas vezes vencedor do Tour de France, desejou "sorte" a Nadal na sua nova etapa, dando-lhe "agradecimentos infinitos pelo que nos fez desfrutar com o seu esforço e sacrifício por tantos anos".