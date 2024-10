Na volta de Messi, Argentina empata com Venezuela (1-1) fora de casa pelas Eliminatórias

"Foi muito difícil. Torna o jogo muito feio, muito travado, não podíamos dar dois passes seguidos (...). É difícil jogar assim", protestou Messi. "Fizemos a partida que tínhamos que fazer devido ao campo".

Pouco antes do gol de Otamendi, o meio-campista venezuelano José 'El Brujo' Martínez roubou uma bola com espaço livre para correr em direção ao gol de Gerónimo Rulli, que substituiu Emiliano 'Dibu' Martínez, suspenso por dois jogos. A bola ficou presa numa poça e neutralizou uma jogada que prometia perigo para os visitantes, embora no final Tomás Rincón tenha conseguido encontrar tempo para tentar de meia distância.

O gol logo cedo do zagueiro do Benfica, que contou com um pouco de sorte devido ao rebote nas costas do defensor Yordan Osorio, após o goleiro Rafa Romo ter interceptado uma bola de Messi, complicou o plano inicial de jogo do técnico argentino Fernando 'Bocha' Batista, treinador da 'Vinotinto'.

A Venezuela, porém, não desistiu: Martínez, Alexander González e Rondón, com chutes de longa distância, tentaram testar Rulli, mas faltava maior precisão.

Quando Rondón finalmente pareceu encontrar o caminho com um chute à queima-roupa no final do primeiro tempo, Rulli desviou e Otamendi salvou na linha do gol.

- Venezuela incansável -

Uma cabeçada de Yangel Herrera foi bloqueada por Rulli mantendo a Argentina à frente do placar no início do segundo tempo.