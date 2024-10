O exemplo sul-africano de como não fechar uma central de carvão

A central de carvão de Komati fechou em 2022 com a ideia de servir de exemplo para a transição energética na África do Sul. Mas dois anos depois, com seus corredores vazios, ainda há muito a ser feito.

Komati era a central mais antiga do país, e o atraso acumulado serve de alerta às autoridades sul-africanas, que pretendem encerrar cinco das 14 centrais de carvão restantes até 2030.

A África do Sul está entre os 12 principais emissores mundiais de gases poluentes e deve 80% de seu fornecimento de energia ao carvão, um pilar da economia nacional e que emprega cerca de 90.000 pessoas.