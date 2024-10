Obama entra de vez na campanha para impulsionar candidatura de Kamala

Durante a Convenção Democrata, realizada em agosto em Chicago, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos apresentou Kamala, filha de mãe indiana e pai jamaicano, como sua herdeira.

A multidão então entoou "Yes, she can" (Sim, ela pode), uma adaptação do lema "Yes, we can" ("Sim, nós podemos"), que marcou a campanha vitoriosa de Obama em 2008.

"Kamala Harris está pronta para o trabalho. É alguém que passou toda sua vida lutando por pessoas que precisam ser ouvidas", afirmou na ocasião.

Mas Obama também advertiu que as eleições serão acirradas.

Desde sua eufórica convenção, na qual o partido recuperou a esperança, os democratas perceberam que não será fácil.

Na quarta-feira, uma pesquisa realizada pela Universidade Quinnipiac revelou estimativas sobre três estados-pêndulo: Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.