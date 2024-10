OMC prevê recuperação gradual do comércio em 2024 e 2025

Entretanto, "parece que, no momento, os mercados não conseguem decidir se devem se preocupar com os riscos de fornecimento do Oriente Médio ou o que devem pensar sobre a demanda da China".

- O ponto fraco da Alemanha -

As exportações asiáticas devem crescer este ano até 7,4%, impulsionadas pela China, Singapura e Coreia do Sul, enquanto as exportações japonesas estão estancadas.

No lado da demanda, o aumento das importações chinesas continua moderado, com um aumento mais forte em outras economias asiáticas como Singapura e Malásia.

Entretanto, a Europa projeta uma baixa de 1,4% em seu volume exportado em 2024. As importações projetam uma queda de 2,3%.

"Vemos a Europa mais fraca do que o esperado e a Ásia mais forte que o esperado", disse Ossa.