ONG processa nos EUA militar salvadorenho por assassinato de jornalista holandês em 1982

A Morán e Reyes é atribuída a "autoria indireta" dos assassinatos, enquanto García é acusado de "comissão por omissão". Os três estão aposentados e em idade avançada: Reyes tem 84 anos, García, 89, e Morán, 90.

A Justiça salvadorenha solicitou aos Estados Unidos a extradição de Reyes.

O comunicado do CJA foi divulgado em El Salvador pela Fundação Comunicándonos, que representa no país as famílias dos jornalistas assassinados e colabora com a ONG americana.

ob/fj/dg/ic/rpr

