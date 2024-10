Países do sul da UE se reúnem no Chipre em cúpula centrada no Oriente Médio

Os dirigentes do Med9, os nove países do sul da União Europeia (UE), estão reunidos no Chipre nesta sexta-feira (11) para abordar a crise no Oriente Médio, um encontro que também conta com a participação do rei da Jordânia, Abdullah II.

"A poucos quilômetros do Chipre temos uma guerra", declarou o presidente cipriota, Nikos Christodoulides, na abertura da cúpula na cidade de Paphos, sudoeste da ilha.

Christodoulides agradeceu ao rei jordaniano pela presença no encontro com os líderes de Croácia, Eslovênia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal, aos quais também se juntou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.