População de animais selvagens diminuiu em média 73% em 50 anos, diz estudo

Em contraste, o bisão europeu, que desapareceu completamente da natureza naquele continente em 1927, agora tem uma população de 6.800 indivíduos.

- Pontos de inflexão -

"Não se trata apenas da fauna selvagem, se trata dos ecossistemas essenciais que sustentam a vida humana", alertou Daudi Sumba, conservador-chefe da WWF.

A nova edição do relatório repete a necessidade de abordar conjuntamente a crise "interconectada" do clima e a destruição da natureza. E insiste na crescente ameaça de "pontos de inflexão" em alguns ecossistemas.

"As mudanças poderão ser irreversíveis, com consequências devastadoras para a humanidade", alertou Sumba, citando o exemplo do Amazonas, em risco de passar de ser um "sumidouro de carbono para emissor de carbono, acelerando assim o aquecimento global".

O maior declínio é observado nas populações de espécies de água doce (-85%), seguido pelos vertebrados terrestres (-69%) e marinhos (-56%).