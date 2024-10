Professores em greve e estudantes em pé de guerra contra ajuste de Milei na Argentina

Os sindicatos de professores realizaram nesta quinta-feira (10) um dia de greve na Argentina com o apoio dos estudantes, que ocuparam as universidades contra o veto do presidente Javier Milei a uma lei que lhes atribuía mais fundos, depois que a decisão presidencial foi ratificada na quarta-feira no Congresso.

A maioria das universidades públicas do país está afetada pela greve de 24 horas, à qual se juntaram sindicatos que representam o resto dos trabalhadores das instituições de ensino superior, cujas reivindicações por aumentos salariais estão no centro do conflito.

"A UBA está de luto", disse em comunicado a Associação de Funcionários da Universidade Nacional de Buenos Aires (Apuba).