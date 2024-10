Supremo do Chile destitui uma de suas ministras por corrupção

A juíza, de 61 anos, viu-se afetada por um escândalo político e judicial que tem como protagonista o influente advogado Luis Hermosilla, o preferido da elite chilena, cujas comunicações por mensagens telefônicas foram reveladas pela imprensa local.

Nessas mensagens, fica evidente a relação próxima que Hermosilla mantinha com Vivanco. A juíza o procurou para pedir seu apoio para ser escolhida como membro do máximo tribunal de justiça do país em troca de informações judiciais reservadas.

De acordo com a porta-voz do governo, Camila Vallejo, este é "o maior caso de corrupção da história recente" do Chile.

Segundo a decisão do Supremo, Vivanco "incorreu em um comportamento que afeta os princípios de independência, imparcialidade, probidade, integridade e transparência que regem os membros da magistratura".

Vivanco chegou à Suprema Corte em 2018, indicada pelo governo do ex-presidente Sebastián Piñera (2018-2022), que faleceu este ano em um acidente de helicóptero, e ratificada pelo Senado.

Hermosilla, que assessorava o governo Piñera, está preso desde 27 de agosto, acusado dos crimes de suborno, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.