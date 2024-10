Torcida do Dortmund critica Klopp por aceitar cargo na Red Bull

Os torcedores do Borussia Dortmund manifestaram sua decepção e tristeza ao saber que o ex-técnico do clube alemão, Jürgen Klopp, assumirá o cargo de diretor global de futebol da Red Bull.

A empresa de bebidas energéticas, proprietária do RB Leipzig, clube rival na Bundesliga, assim como do clube austríaco Salzburg e do americano New York, fez um anúncio surpresa na quarta-feira de que o ex-técnico do Liverpool assumirá suas novas funções em janeiro.

Klopp se tornou um ídolo no Dortmund ao conquistar dois títulos da Bundesliga e uma Copa da Alemanha durante seus sete anos no clube, que também levou à final da Liga dos Campeões de 2013.