Transportadores e comerciantes protestam contra extorsões no Peru

A manifestação buscou pressionar o Congresso e a presidente Dina Boluarte a implementarem novas medidas contra os criminosos que praticam extorsão. Dina afirmou que o governo enfrenta com firmeza os grupos criminosos: "Assim como derrotamos o terror do Sendero Luminoso, derrotaremos o terror dos criminosos, com ações de inteligência e operações."

Após uma primeira manifestação e paralisação do transporte em Lima, no dia 26 de setembro, o governo decretou estado de emergência em 14 dos 43 distritos da capital, uma medida que contou com o apoio dos militares no controle da segurança.

"Vivemos uma experiência (de extorsão) assim e é horrível. Mataram dois colegas que não tinham nada a ver, por (se recusarem a pagar) cinco soles morreram", disse à AFP Johan Huamán, do sindicato de mototáxis de um mercado no distrito de San Martín.

Escolas e universidades optaram por aulas virtuais, enquanto centenas de policiais e militares saíram às ruas.

Em Lima e Callao, há 470 empresas de transporte. As gangues exigem o pagamento de até 50.000 novos sóis (R$ 74 mil) mensais por empresa. Quando elas se recusam, seus veículos são atacados a tiros, inclusive com passageiros dentro.

Quatorze ataques foram registrados e três motoristas foram assassinados somente neste ano. Segundo a polícia, entre janeiro e setembro, foram registradas no Peru 14.220 denúncias de extorsão. Lima lidera a lista, com 5.708.