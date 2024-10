'Sonhadores' pedem para tribunal proteger seu direito de permanência nos EUA

Se a decisão for mantida, o caso pode chegar à Suprema Corte.

Parte dos argumentos do Texas é que o programa prejudicou suas finanças devido aos custos educacionais e de saúde gastos para atender aos beneficiários.

Mas Jeremy Feigenbaum, advogado do estado de Nova York e que defende os "sonhadores", argumentou que o "Texas não fez nada para explicar por que está sendo prejudicado agora por um beneficiário atual do Daca, que faz parte do Daca desde 2012 e que vive em Nova Jersey ou em Nova York".

Desde o lançamento deste programa federal, mais de 800.000 solicitações foram aprovadas e existem cerca de 580.000 beneficiários, segundo números oficiais.

A audiência judicial ocorreu a menos de um mês das eleições presidenciais de 5 de novembro, que contarão com a participação do ex-presidente republicano Donald Trump, de 78 anos, conhecido por sua retórica anti-imigração, e da vice-presidente democrata Kamala Harris, de 59 anos, defensora da proteção aos "sonhadores".

- "Poderiam ser deportados?" -

O Daca permite que os "sonhadores" vivam e trabalhem legalmente nos Estados Unidos, país que consideram seu lar.