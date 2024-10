Efeito 'Hallyu': como a cultura sul-coreana se tornou um fenômeno global?

O lançamento em 2012 do sucesso global "Gangnam Style" do cantor Psy consolidou esse fenômeno.

Na década seguinte, "Babyshark" quebrou recordes de visualizações no YouTube e os membros do grupo de K-pop "BTS" tornaram-se superestrelas globais, conseguindo abrir espaços até em países de salsa como Cuba e monopolizando o mercado em toda a América Latina.

Em 2020, "Parasita" de Bong Joon-ho foi o primeiro filme não interpretado em inglês a ganhar o Oscar de Melhor Filme, e a série "Round 6" se tornou a série em idioma diferente do inglês mais vista na Netflix.

As exportações culturais da Coreia do Sul totalizaram 13,2 bilhões de dólares em 2022 (68,8 bilhões de reais na cotação da época), mais do que eletrodomésticos ou veículos elétricos, mas a maior parte deste volume corresponde à indústria de jogos eletrônicos, que é muito popular na Índia e no Paquistão.

O seu governo pretende atingir 25 bilhões de dólares até 2027 (139 bilhões de reais na cotação atual), com novos mercados como a Europa e o Oriente Médio na mira.

- Por que a Coreia do Sul? -

Para o diretor de "Parasita", a chave do sucesso está no fato de todos os habitantes da Coreia do Sul terem vivido "tempos dramáticos".