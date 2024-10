Toyota volta à Fórmula 1 em parceria com a escuderia Haas

Atualmente participa dos Campeonatos Mundiais de Endurance (WEC) e de Rally (WRC) com sua escuderia Gazoo Racing.

Já a Haas está presente na Fórmula 1 desde 2016. É uma equipe criada pelo americano Gene Haas, dono de uma grande empresa de máquinas e ferramentas dos Estados Unidos.

Equipada com motores Ferrari, tem como chefe de equipe o engenheiro japonês Ayao Komatsu e este ano conta com a dupla de pilotos formada pelo alemão Nico Hulkenberg e pelo dinamarquês Kevin Magnussen, que serão substituídos no próximo ano pelo francês Esteban Ocon e pelo britânico Oliver Bearman.

Sétima no Mundial de construtores, a Haas levará o nome Toyota a partir da próxima corrida, neste mês em Austin, nos Estados Unidos.

