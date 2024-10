Unifil: 9.500 capacetes azuis mobilizados no sul de Líbano

Agora, ela acusa as forças israelenses - que lançaram uma incursão terrestre no sul do Líbano no final de setembro - de disparos "repetidos" e "deliberados" contra suas posições, que deixaram quatro capacetes azuis feridos em dois dias.

A Itália acusou Israel de possíveis "crimes de guerra" e convocou, assim como a França, o embaixador israelense.

A Unifil está posicionada entre o rio Litani e a fronteira libanesa-israelense, e seu quartel-general está situado em Ras al Naqura, perto da divisa com Israel.

Indonésia, Índia, Gana, Nepal, Itália, Malásia, Espanha, França, China e Irlanda são os dez países principais que fornecem contingentes à missão.

- Resolução 1701 -

A Unifil reivindica a aplicação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança, que pôs fim à guerra entre Israel e Hezbollah em 2006.