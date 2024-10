Espanha vence Dinamarca (1-0) e lidera grupo na Liga das Nações

Com um gol de Martín Zubimendi, a seleção espanhola venceu a Dinamarca por 1 a 0 neste sábado (12), em Múrcia, e se colocou na liderança de seu grupo na Liga das Nações da Uefa.

Com a vitória, a Espanha, atual campeã do torneio, chega aos 7 pontos no grupo A4, à frente da própria Dinamarca (6).

O técnico Luis de la Fuente, que não pôde contar com vários jogadores lesionados, colocou em campo um time com cinco mudanças em relação ao jogo contra a Suíça em setembro.