Israel critica ganhadores do Nobel da Paz por comparar Gaza ao Japão de 1945

O embaixador israelense no Japão criticou neste domingo (13) os comentários do copresidente do grupo de sobreviventes de Hiroshima, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, que comparou a devastação da bomba atômica com a atual situação em Gaza, alvo de uma ofensiva israelense em retaliação pelo ataque do Hamas.

O prestigiado prêmio foi concedido este ano para a organização Nihon Hidankyo, que reúne sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945.

O embaixador Gilad Cohen parabenizou a organização pelo prêmio em uma mensagem na rede X, mas disse que é "escandalosa e sem fundamentos" a comparação feita por um de seus líderes, Toshiyuki Mimaki.