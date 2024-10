Brasil busca manter reação nas Eliminatórias contra o Peru

O meio-campista Lucas Paquetá ficará de fora por acúmulo de cartões amarelos, o que fará com que Gerson ocupe o seu lugar ao lado de Bruno Guimarães, que substituirá André.

Criticado pela torcida, o capitão Danilo deixará a posição de titular para a entrada do lateral-direito Vanderson. O atacante Gabriel Martinelli, que foi reserva em Santiago, está se recuperando de dores na panturrilha direita.

Por sua vez, o ataque permanecerá o mesmo com Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus, embora o jogador do Barcelona possa voltar à ponta e deixar o meio-campo para o atacante do Real Madrid.

"Fico muito feliz de ter a oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença", disse o atacante Igor Jesus, do Botafogo, autor do gol de empate contra a 'Roja'.

- Seguir respirando -

A rodada dupla de outubro se mostrava tranquila para a seleção brasileira, em meio a tudo, já que teria pela frente os dois últimos da tabela: Chile e Peru.