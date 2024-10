Coreia do Sul afirma estar preparada após aumento da tensão com o Norte

O exército da Coreia do Sul afirmou nesta segunda-feira (14) que está preparado para responder ao Norte, que enviou soldados à fronteira e ordenou que se preparem para atirar, em meio a uma escalada em sua disputa sobre os voos de drones sobre Pyongyang.

A Coreia do Norte acusa o Sul de enviar drones até sua capital para lançar panfletos de propaganda com "rumores incendiários e lixo". O país alertou no domingo que se detectar outro drone vai considerar o ato uma "declaração de guerra".

O Exército sul-coreano negou responsabilidade sobre os voos. Analistas especulam que seriam organizados por grupos de ativistas, que já enviaram propaganda e dólares americanos ao Norte utilizando balões.