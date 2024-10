Exército russo reivindica conquista de outro povoado no sul da Ucrânia

O Exército russo controla atualmente cerca de 20% do território ucraniano, e está há quase um ano na ofensiva.

Nas últimas semanas, Moscou teve diversos avanços no Donbass, no leste, em direção a Pokrovsk, um importante elo ferroviário e estratégico para as forças ucranianas.

