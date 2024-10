Empresas dos EUA vão investir US$ 20 bi no México em 2025, anuncia presidente

O ministro de Economia do México, Marcelo Ebrard, detalhou que o maior investimento anunciado durante o encontro é de aproximadamente 15 bilhões de dólares (R$ 84,5 bilhões), a cargo da empresa Mexico Pacific, especializada no desenvolvimento de energias limpas.

A empresa de cruzeiros Royal Caribbean destinará 1,5 bilhão de dólares (R$ 8,4 bilhões) para desenvolver um projeto turístico no sul do estado de Quintana Roo (sudeste), onde está localizado o balneário de Cancún.

Por sua vez, a Amazon fortalecerá sua rede e capacidade digital no México com um investimento de 6 bilhões de dólares (R$ 33,8 bilhões), enquanto outra empresa especializada em depósitos de combustíveis anunciou cerca de 10,4 bilhões de dólares (R$ 58,6 bilhões) durante 2025 e 2026.

Sheinbaum, que assumiu a presidência no dia 1º de outubro, se reuniu nesta terça-feira com 240 líderes de empresas do México e dos Estados Unidos, principal parceiro comercial do país.

"Que sejam anunciados montantes tão significativos em uma primeira reunião com a presidente diz muito sobre a posição, a percepção e a vontade dos investidores (...) em relação ao que significam as possibilidades deste novo governo", destacou Ebrard.

