Agência Espacial Europeia revela 1ª página do atlas cósmico do telescópio Euclid

Ao capturar as formas, as distâncias e os movimentos de bilhões de galáxias, "pode-se deduzir a distância das galáxias de diferentes maneiras, por imagens fotométricas, espetroscópicas, e observar como as estruturas evoluem no Universo porque quanto mais longe se vê, mais se aprofunda no tempo", ressalta Altieri.

O Euclid permitirá observar uma parte do Universo entre 10 bilhões e 4-5 bilhões de anos-luz, "onde todas essas estruturas evoluíram bastante, e onde a energia escura começou a agir", acrescentou.

