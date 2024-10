AIE: mais da metade da eletricidade terá baixa emissão de carbono até 2030

Mais de metade da energia elétrica do planeta será produzida por fontes de baixa emissão de carbono até o final da década, mas o mundo continua "longe de uma trajetória alinhada" com a neutralidade de carbono, afirmou nesta quarta-feira (16) a Agência Internacional de Energia (AIE).

"Na história da energia, testemunhamos a era do carvão e a era do petróleo. Agora estamos entrando rapidamente na era da eletricidade, que definirá o sistema global de energia no futuro e será cada vez mais baseado em fontes limpas de eletricidade", afirmou o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, citado no relatório anual da organização.

No documento, a AIE mantém a previsão de pico da demanda para todas as energias fósseis (petróleo, gás e carvão) "até o fim da década".