EUA exigem que Israel preste contas por informação sobre escudos humanos

Os Estados Unidos exigiram nesta quarta-feira (16) explicações a Israel, depois que o New York Times publicou que aquele país usou civis palestinos como escudos humanos na Faixa de Gaza.

Segundo o jornal, 11 esquadrões, em cinco cidades, coagiram civis palestinos a realizar tarefas como buscar explosivos e explorar o interior de túneis, para proteger os soldados israelenses.

A informação foi descrita pelo porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, como "incrivelmente perturbadora". "Se os fatos apresentados forem verdade, são totalmente inaceitáveis. Não pode haver justificativa para o uso de civis como escudos humanos. Seria uma violação não apenas do direito humanitário internacional, mas também do código de conduta das Forças de Defesa de Israel", criticou.