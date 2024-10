J-Hope, vocalista do BTS, encerra o serviço militar na Coreia do Sul

A megaestrela do K-pop J-Hope, da banda BTS, concluiu nesta quinta-feira (17) seus 18 meses de serviço militar obrigatório e elogiou o "sacrifício" dos soldados que fornecem segurança à Coreia do Sul.

Os fãs que foram cumprimentá-lo choraram de alegria com seu retorno ao mundo do entretenimento.

Os sete integrantes de uma das bandas mais populares do mundo estão em um hiato desde 2022 devido ao serviço militar, exigido a todos os homens sul-coreanos com menos de 30 anos devido às tensões com a Coreia do Norte.