Financiamento público é essencial contra a mudança climática, diz chefe da ONU para o clima

Para lutar e adaptar-se à mudança climática, os países deverão utilizar principalmente o dinheiro público, declarou nesta quinta-feira Simon Stiell, secretário-executivo da agência da ONU para a mudança climática, referindo-se aos países desenvolvidos.

Representantes de quase 200 países se reunirão de 11 a 22 de novembro em Baku para a anual Conferência da ONU sobre a Mudança Climática (COP29).

Essa edição concentra-se em estabelecer uma nova meta de financiamento para as ações voltadas ao clima (NCQG, New Collective Quantified Goal on Climate).