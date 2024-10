Hezbollah anuncia nova 'fase de escalada' na guerra contra Israel

O movimento xiita libanês Hezbollah anunciou, na noite desta quinta-feira (17), que vai passar para uma nova "fase de escalada" em sua guerra com Israel, na qual utilizará mísseis com mira de precisão contra os soldados.

Em comunicado, o movimento apoiado pelo Irã anunciou que "está passando para uma nova etapa, uma fase de escalada no confronto com o inimigo israelense", e acrescentou que, pela "primeira vez", vai usar mísseis com mira de precisão.

