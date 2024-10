Israel anuncia que matou líder do Hamas durante operação em Gaza

O Hamas, no poder em Gaza, não confirmou a morte de seu líder.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que "o mal sofreu um duro golpe", mas que "a guerra ainda não terminou".

O presidente israelense, Isaac Herzog, pediu para que ações sejam tomadas para libertar os reféns mantidos em Gaza.

"Agora, mais do que nunca, devemos agir de todas as maneiras possíveis para trazer de volta os 101 reféns que ainda estão sendo mantidos em condições horríveis pelos terroristas do Hamas em Gaza", afirmou Herzog.

Sinwar, uma figura radical e discreta, era considerado um dos arquitetos do ataque mortal lançado em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas em território israelense, que desencadeou a guerra em Gaza.

Aos 61 anos e chefe do movimento islamista palestino em Gaza desde 2017, ele foi nomeado líder político do Hamas no início de agosto, após a morte de Ismail Haniyeh, assassinado em 31 de julho, em Teerã, em um atentado atribuído a Israel.