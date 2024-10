Morte de líder do Hamas ajudará a 'garantir' volta dos reféns a Israel, dizem familiares

O Fórum das Famílias, principal associação de parentes dos reféns do Hamas, declarou, nesta quinta-feira (17), que a morte do líder do movimento islamista palestino, Yahya Sinuar, ajudará a "garantir" a volta para Israel dos reféns ainda mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza.

"O Fórum das Famílias de Reféns recebe favoravelmente a notícia da eliminação de Yahya Sinwar e pede que se aproveite este avanço tão importante para garantir a volta os reféns", declarou a associação em um comunicado.

jd/cyj/bk/crb/hme/eg/mb/mvv