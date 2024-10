Número 1 do tênis feminino, Iga Swiatek contrata treinador das estrelas

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do tênis feminino, anunciou nesta quinta-feira (17) um acordo com o belga Wim Fissette, conhecido por ter tralhado com jogadoras campeãs, para ser seu novo treinador.

A tenista de 23 anos, vencedora de cinco torneios de Grand Slam, anunciou no início deste mês o fim de uma parceria de três temporadas com o polonês Tomasz Wiktorowski.

"Estou muito feliz em anunciar a chegada de Wim Fissette à nossa equipe", escreveu Swiatek em suas redes sociais. "Ele parece ter uma ótima atitude, visão e grande experiência em um nível muito alto de tênis", acrescentou.