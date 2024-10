BM: eventual governo Trump não terá impacto no financiamento verde do banco

Um eventual retorno de Donald Trump à Casa Branca não terá impacto no Banco Mundial (BM) em termos de financiamentos para o combate às mudanças climáticas, afirmou o presidente da instituição, Ajay Banga, em entrevista à AFP.

O executivo explicou que a instituição já atingiu seus objetivos nessa matéria e que a adaptação ao aquecimento global é um tema transparente nos Estados Unidos. "Meu compromisso era de que 45% dos financiamentos do BM por meio do Bird e da AIF fossem em favor do clima até 2025. Já estamos em 44%, e vamos superar os 45%, então este não é um tema" para as eleições de novembro, afirmou Banga.

"Basta ver o que acontece no país", acrescentou o executivo, referindo-se aos danos causados pelos furacões Helene e Milton no sudeste. "Vão reconstruir e fazê-lo de uma forma mais inteligente. É a mesma ideia, a da adaptação, não vejo um governo que diga: 'É uma má ideia'", considerou.