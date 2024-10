Deputados alemães apoiam regras mais rigorosas para solicitantes de asilo

O projeto de lei marca uma mudança de atitude da Alemanha em relação à imigração, quase uma década depois de a ex-chefe do governo, Angela Merkel, ter aberto as portas do país aos refugiados em 2015.

A nova abordagem alemã surge em um contexto de atitudes cada vez mais rígidas em relação à imigração na Europa, onde os partidos de extrema direita ganham um apoio crescente.

Na quinta-feira, os líderes da União Europeia pediram uma nova legislação urgente para aumentar o número e a velocidade das expulsões de migrantes.

