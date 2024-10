Curdistão iraquiano elege seu Parlamento em clima de desilusão

As eleições legislativas deveriam ter sido realizadas há dois anos, mas foram adiadas quatro vezes por divergências entre os dois grupos hegemônicos: o Partido Democrático do Curdistão (PDK), do clã Barzani, e a União Patriótica do Curdistão (PUK), do clã Talabani.

Autônomo desde 1991, o Curdistão se apresenta como um oásis de estabilidade propício para investimentos estrangeiros no Iraque.

Mas ativistas e opositores denunciam, entre outros problemas, a corrupção, o ambiente empresarial, o clientelismo dos clãs governantes e a repressão de qualquer voz dissidente.

Este ano foram criados quatro distritos eleitorais para substituir o único que anteriormente abrangia toda a região, a fim de melhorar a representação local.

Com 45 cadeiras, o PDK gozou de uma maioria relativa na legislatura anterior graças a alianças com deputados eleitos por meio de uma cota reservada para as minorias cristã e turcomana.

Uma vez eleitos, os deputados escolherão os sucessores do presidente e do primeiro-ministro da região autônoma, ambos do PDK.