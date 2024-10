Inter Miami de Lionel Messi vai disputar o novo Mundial de Clubes

O Inter Miami de Lionel Messi vai disputar a primeira edição do novo Mundial de Clubes em 2025 com a vaga reservada a um time dos Estados Unidos como país-sede, anunciou neste sábado (19) a FIFA.

Gianni Infantino, presidente do órgão dirigente do futebol mundial, fez o anúncio no estádio do Inter, depois que o time de Messi derrotou o New England Revolution por 6 a 2, quebrando o recorde de pontos da temporada regular da MLS.

O Inter também sediará a partida de abertura do Mundial no dia 15 de junho de 2025, no Hard Rock Stadium, casa do time de futebol americano Miami Dolphins, anunciou Infantino.