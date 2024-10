Bautista conquista ATP 250 de Antuérpia, o 12º título de sua carreira

Bautista quebrou o saque do adversário no quarto game do primeiro set, antes do tcheco reagir e fazer 5-5. Mas o espanhol aproveitou sua experiência nos momentos difíceis e de alta tensão e infligiu uma quebra sem ceder pontos para vencer o set por 7-5.

O segundo set foi um sucesso para Bautista, quebrando o saque no segundo game e terminando em 6-1.

Bautista poderá conquistar um novo troféu no próximo mês (19 a 24 de novembro) em Málaga, na 'Final 8' da Copa Davis com a equipe espanhola, que dividirá com Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, na última partida do maiorquino antes da aposentadoria.

