Líbano, em meio à disputa entre Irã, Israel e EUA

O Líbano, palco de uma ofensiva israelense contra o movimento Hezbollah, está envolvido em uma luta entre os Estados Unidos e seus aliados, que tentam mudar o equilíbrio de forças no país, e o Irã, que luta para manter sua posição, segundo analistas.

O assassinato do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, em um bombardeio israelense no final de setembro, provocou um terremoto no país, onde a formação xiita domina a vida política.

"É uma luta entre o Irã", de um lado, "e os Estados Unidos e Israel", de outro, analisa Michael Young, do centro Carnegie para o Oriente Médio.