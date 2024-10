Milhares de pessoas se unem em Madri a protesto convocado pela direita contra governo espanhol

Milhares de pessoas se reuniram em Madri neste domingo (20) para protestar contra o governo do presidente socialista Pedro Sánchez e pedir eleições antecipadas, em uma manifestação apoiada por partidos de direita e de extrema direita.

Agitando bandeiras espanholas vermelhas e amarelas, os manifestantes se reuniram na Plaza de Castilla, no coração do distrito financeiro de Madri, na parte norte da capital, e pediram a renúncia de Pedro Sánchez com cantos como "traidor".

Mais de cem grupos pequenos e pouco conhecidos ligados à direita e à extrema direita convocaram o protesto sob o slogan "Pela unidade, dignidade, lei e liberdade. Eleições gerais já!".