Julgamento de caso que revelou laços entre política e narcotráfico começa no Equador

A Justiça do Equador deu início, nesta segunda-feira (21), a um julgamento contra 21 pessoas por suposto crime organizado, em um grande caso que envolve um ex-deputado e ex-chefes policiais e que revelou os supostos vínculos da política com o tráfico de drogas no país.

"Instala-se a audiência de julgamento por suposta #DelinquenciaOrganizada contra 21 processados. Neste caso, outras 12 pessoas já foram sentenciadas por meio de procedimento abreviado", após aceitarem sua participação em uma rede de corrupção que beneficiou o traficante Leandro Norero, assassinado em um massacre carcerário, informou o Ministério Público pelo X.

O julgamento foi suspenso para outros nove: oito estão foragidos - entre eles o ex-deputado Ronny Aleaga, que fugiu do país enquanto ainda estava no cargo e Armando Flores, um candidato a deputado nas eleições gerais de 2025, que não pode ser julgado até que os resultados das eleições sejam proclamados.