Justiça peruana anuncia sentença do ex-presidente Toledo por suborno da Odebrecht

A Justiça peruana vai anunciar, nesta segunda-feira (21), a sentença do ex-presidente Alejandro Toledo no julgamento em que é acusado de receber subornos da empreiteira brasileira Odebrecht, caso para o qual o Ministério Público pede mais de 20 anos de prisão.

A audiência, presidida pela juíza Zaida Pérez, está marcada para as 14h00 (16h00 no horário de Brasília) no tribunal adjacente à pequena prisão para ex-presidentes ao leste de Lima, onde Toledo está detido preventivamente há 18 meses.

O ex-presidente (2001-2006) enfrenta acusações de conluio e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido US$ 35 milhões (R$ 198 milhões na cotação atual) da Odebrecht em troca de licitações para a construção de dois trechos da rodovia Interoceânica Sul, que liga a costa do Pacífico do Peru e a do Atlântico do Brasil.