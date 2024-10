Economia chinesa perde fôlego e Pequim deve estimular consumo interno, afirma FMI

"As proteções sociais não estão suficientemente desenvolvidas, portanto as pessoas precisam se virar. Se o governo melhorar isso, poderia trazer tranquilidade às famílias e permitir que gastem mais, o que ajudaria a sustentar o crescimento a médio prazo na China", disse o economista.

A questão é central para a economia mundial, que apresenta uma tendência de crescimento mais fraco do que na década passada: em 2025, o crescimento do PIB global deve ser de 3,2% em relação a 2024, o mesmo percentual que este ano em comparação ao passado.

Na década passada, a média foi de 3,5% de expansão anual.

A desaceleração da economia chinesa poderia aprofundar a queda do crescimento mundial, que já sofre com outras economias emergentes significativas, como a Índia.

O FMI prevê, de fato, um crescimento de 7% neste ano para o país mais populoso do mundo e 6,5% no ano seguinte, em comparação a mais de 8% em 2023.

- Fim da inflação, exceto na Rússia -

A Rússia parece seguir o mesmo caminho, com um crescimento reduzido após superar amplamente as expectativas por dois anos consecutivos, em meio à guerra com a Ucrânia.