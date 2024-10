EUA aportará US$ 20 bi para crédito destinado pelo G7 à Ucrânia, diz Yellen

Este crédito inclui dinheiro proveniente dos juros de ativos russos congelados, e Yellen disse aos jornalistas que "a Rússia está pagando por este apoio" ao seu inimigo.

"Esperamos poder contribuir com 20 bilhões [de dólares] dos 50 bilhões do pacote do G7", afirmou Yellen.

O dinheiro deveria estar disponível este ano.

Os Estados Unidos também poderiam anunciar "novas sanções fortes" na próxima semana contra a Rússia pela guerra com a Ucrânia, afirmou Yellen.

Trata-se de sanções contra "aqueles que facilitam (o funcionamento de) a máquina de guerra do Kremlin, incluindo intermediários em países terceiros", acrescentou.

