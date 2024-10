Panamá será 'aliado' dos EUA 'vença quem vencer' as eleições, diz presidente

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, assegurou, nesta terça-feira (22), que seu país será um "aliado" dos Estados Unidos "vença quem vencer" a acirrada eleição presidencial americana em 5 de novembro, disputada entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.

"O Panamá será sempre um país aliado, parceiro importante dos Estados Unidos, principal usuário do Canal do Panamá", disse Mulino durante um encontro em Paris com três veículos de imprensa, entre eles a AFP, no âmbito de uma viagem oficial à França.

O presidente de direita, no poder desde 1º de julho para um mandato de cinco anos, deseja "ter a melhor relação e comunicação" com o sucessor do democrata Joe Biden na Casa Branca a partir de janeiro.