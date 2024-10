Rei Charles III conclui visita à Austrália com festa na Ópera de Sydney

Charles começou o dia no popular subúrbio de Redfern, berço de um dos principais movimentos pelos direitos indígenas da Austrália.

Ele foi recebido mais calorosamente neste local do que no dia anterior no Parlamento em Canberra, quando uma senadora indígena o repreendeu com gritos de "devolva as nossas terras".

Mais tarde, conheceu os renomados oncologistas Georgina Long e Richard Scolyer, que pesquisam novos tratamentos para o melanoma.

Milhares de australianos desenvolvem câncer de pele todos os anos, o que levou o país a buscar muitas inovações nesta área.

Charles foi diagnosticado este ano com câncer e continua em tratamento. O tipo de câncer que ele sofre não foi divulgado.

O casal real viajará a Samoa na quarta-feira, onde participará da 56ª cúpula da Comunidade Britânica.