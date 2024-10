Os gorilas-ocidentais se deslocam em grupo após uma espécie de 'votação'

Todos os adultos iniciaram pelo menos um deslocamento, afastando-se consideravelmente do grupo, sendo seguidos pelos demais dois terços dos casos.

Esta iniciativa foi observada com mais frequência em gorilas de alto escalão, especialmente "dorsos prateados". O comportamento coincide com o papel atribuído aos "mais velhos", que supostamente conhecem melhor as fontes de recursos do que os outros.

Além disso, os pesquisadores notaram uma relação entre o número de indivíduos vocalizando e a probabilidade de essa troca levar a um movimento.

"Observamos que os gorilas eram mais propensos a se mudar se um grande número de membros do grupo tivesse vocalizado", explica Nellissen.

"O que sugere que os gorilas poderiam responder a um quórum. Quando um número limite de indivíduos se manifesta a favor de um comportamento, todo o grupo o adota", destaca.

O próximo desafio é tentar compreender o conteúdo das trocas prévias aos deslocamentos, com a ajuda indispensável dos indígenas ba'Aka, que ajudaram os pesquisadores a atribuir os grunhidos a indivíduos específicos do grupo.