Putin diz que Venezuela é um 'parceiro confiável' da Rússia

Maduro, que não visitava a Rússia desde setembro de 2019, chegou na terça-feira a Kazan para participar da cúpula do grupo de países emergentes Brics e buscar novos investimentos.

Esta é sua primeira viagem oficial ao exterior desde as eleições realizadas em 28 de julho, nas quais foi declarado vencedor e a oposição denunciou fraude.

"Estamos avançando em muitos temas. A Venezuela conseguiu recuperar sua economia com esforço próprio (...) Toda a nossa delegação está preparada para avançarmos nos temas de cooperação bilateral", afirmou Maduro, sem entrar em detalhes.

O presidente venezuelano também insistiu que seu país está pronto para ser membro ativo dos Brics.

A Venezuela se prepara para realizar em 7 de novembro uma reunião da comissão mista Rússia-Venezuela, a fim de revisar os projetos conjuntos dos dois governos nas áreas financeira, turística, científica e cultural.

A vice-presidente executiva e ministra do Petróleo, Delcy Rodríguez, chegou na segunda-feira a Kazan, junto com o chanceler Yván Gil, para oferecer "opções de investimento" no setor petrolífero aos países do bloco regional.