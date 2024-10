Rei Charles III prova bebida narcótica em cerimônia em Samoa

Grande parte da população local está entusiasmada com a primeira visita do monarca a esta ilha paradisíaca que já foi colônia britânica.

O casal real visitou a aldeia de Moata'a, onde Charles foi nomeado "tui taumeasina" ou grande líder.

"Todos estavam animados para receber o rei", disse Lenatai Victor Tamapua, o líder local que concedeu o título ao monarca.

"Estamos orgulhosos por você ter escolhido nossa aldeia. Como presente, queremos lhe conceder um título".

O líder local conversou com os reis sobre a mudança climática e mostrou os manguezais da região, ameaçados pela elevação do nível do mar.

"As marés altas estão destruindo nossos manguezais", disse à AFP, acrescentando que as fontes de alimentos e comunidades foram arrastadas ou inundadas.