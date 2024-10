Trump gaba-se de falar com Netanyahu quase todos os dias

"Temos uma ótima relação", afirmou Trump em um comício de campanha no estado da Geórgia, e acrescentou: "Vamos trabalhar com eles [os israelenses] muito de perto."

Trump já havia se referido a uma conversa telefônica que teve com Netanyahu no sábado, quando afirmou que o primeiro-ministro israelense queria saber sua "opinião sobre as coisas".

O telefonema público mais recente entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Netanyahu foi em 17 de outubro, quando o chefe de Estado americano o parabenizou por abater o líder do Hamas Yahya Sinwar, segundo a Casa Branca.

Durante sua visita ao Congresso dos Estados Unidos no fim de julho, Netanyahu homenageou Trump e agradeceu por tudo o que ele fez por Israel.

