'Anfitrião' Sergio Pérez e argentino Colapinto são esperanças latino-americanas no GP do México

Apesar da diferença de idade, o mexicano disse que se sentiu identificado com a jovem revelação: "Tenho muita ligação com ele porque nós, como pilotos latinos, passamos pela mesma coisa para chegar à Fórmula 1. Para o piloto latino é mais desafiador alcançar uma vaga na categoria porque você tem que deixar sua vida e seu país para trás e ficar sozinho do outro lado do mundo."

Nesta temporada de 2024, a Argentina voltou a ter um piloto na Fórmula 1. O último havia sido Gastón Mazzacane, que deixou a categoria em 2001, dois anos antes do nascimento de Colapinto.

--- Classificação

Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 354 pts

2. Lando Norris (GBR) 297