EUA autoriza mina de lítio em habitat de flor única no mundo

O governo dos Estados Unidos autorizou a construção de uma mina de lítio no deserto de Nevada, habitat de uma flor única no mundo, anunciou nesta quinta-feira a empresa australiana Ioneer.

A empresa "recebeu permissão federal" para sua mina, na jazida de Rhyolite Ridge. "Essa permissão nos autoriza a iniciar a construção em 2025", informou seu CEO, Bernard Rowe. A extração de lítio deve começar em 2028.

Segundo a Ioneer, o projeto pretende quadruplicar a produção americana do mineral, fundamental para a revolução das energias renováveis. As operações na Rhyolite Ridge vão produzir lítio suficiente para fornecer baterias para mais de 370 mil veículos elétricos por ano, ressaltou a empresa, que vai criar 500 vagas de trabalho nessa construção nos próximos anos e mais 350 empregos durante as décadas de extração.